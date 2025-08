Melisa Belén Cabrera Kahl murió por un bache: su familia denuncia abandono estatal

Melisa Belén Cabrera Kahl tenía 31 años. El 11 de junio de este año perdió la vida tras sufrir un accidente mientras circulaba en moto. No iba rápido, no cruzó en rojo, no violó ninguna norma de tránsito. Lo que encontró en su camino fue un bache sin señalizar. Estuvo 40 días internada y no sobrevivió.

El golpe fatal fue en calle Vinuesa entre H. Irigoyen y León Guillet en Villa Mercedes.

El caso sacudió a familiares, amistades y vecinos, que no tardaron en señalar lo evidente: la tragedia no fue producto del azar ni del descuido personal, sino de una negligencia evitable del Estado municipal. A más de un mes de su muerte, no hubo explicaciones oficiales, ni se conocen avances en la investigación. Tampoco se reparó la zona ni se colocó ningún cartel de advertencia. Solo el silencio.

“Detrás de muchos accidentes fatales no hay decisiones personales, sino responsabilidades postergadas”, expresó su entorno a través de un texto difundido para exigir justicia. En el escrito, denuncian la falta de inversión, la desidia estatal, las obras inconclusas y la ausencia de señalización como causas estructurales que ponen en riesgo la vida de miles de personas todos los días. Y reclaman que la muerte de Melisa no sea minimizada ni reducida a una estadística más.

Una trampa a la vista de todos

El lugar donde ocurrió el siniestro ya había sido señalado por vecinos por el mal estado del asfalto. A pesar de los reclamos, la Municipalidad nunca intervino. Lo que debía ser una calle transitable se convirtió en una trampa: un pozo profundo, sin ningún tipo de advertencia, que terminó costándole la vida a una joven que simplemente pasó por allí en el momento menos indicado.

“No fue una imprudencia. Fue abandono. Lo que le pasó a Melisa podría haberle pasado a cualquiera”, repiten sus familiares, que reclaman memoria activa, políticas públicas eficaces y presencia estatal real en materia de seguridad vial.

Seguridad vial: mucho más que educación

El caso de Melisa vuelve a poner sobre la mesa una discusión profunda: la seguridad vial no depende únicamente del comportamiento individual. También necesita infraestructura adecuada, planificación urbana responsable, señalización correcta y mantenimiento permanente. Cuando el Estado falla en esas responsabilidades, las consecuencias pueden ser fatales.

“Cada muerte evitable que no se evita es una forma de abandono”, cierra el comunicado difundido por su familia, que no piensa quedarse en el dolor. Quieren justicia. Y sobre todo, quieren que nadie más muera así.