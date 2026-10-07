Grave conflicto: acusan al director de una escuela por “bloquear” a la cooperadora

La comunidad está indignada con los desmanejos en la Escuela Técnica N° 21 "María Auxiliadora".

Una profunda crisis institucional sacude a la Escuela Técnica N° 21 “María Auxiliadora” de Justo Daract, donde se desató una fuerte polémica luego de que la dirección de la institución prohibiera el ingreso de los referentes de la Asociación Cooperadora sin previa autorización, en lo que la comunidad califica como una medida arbitraria y sin sustento legal.

Según detallaron fuentes de la cooperadora y de la localidad, la tensión escaló drásticamente el pasado 15 de septiembre, cuando el director del establecimiento, Sandro Silvestre Gurruchaga, avalado por el regente Guillermo Martín Concetti y el secretario Matías Guzmán Canales, emitió una notificación formal limitando la comunicación y bloqueando el acceso de los miembros de la comisión.

La cooperadora tiene una serie de sillas que se consiguieron mediante "Cooperadora Activa", pero no las pueden entregar por los caprichos de la dirección.

Para los allegados a la cooperadora, esta decisión encubre un claro interés por manejar de manera discrecional los fondos económicos y recursos propios de la entidad.

Antecedentes y graves denuncias

El malestar no es nuevo. Desde la cooperativa recordaron que el actual director ya había sido apartado de su cargo en 2017 y pese a haber sido removido en su momento por una supuesta venta irregular, reasumió sus funciones en 2024. A ello se suman señalamientos más recientes correspondientes al período lectivo 2025, donde se lo acusa de maniobras con fondos destinados a la alimentación de los estudiantes.

Aseguran que por las impericias de los directivos, se murió uno de los animales que tiene la granja.

“La administración de la escuela es un desorden total”, manifestaron desde el entorno de la cooperadora, advirtiendo que la situación afecta directamente a los animales y proyectos productivos del establecimiento —como la reciente pérdida de un carnero de raza y de animales de granja—, además de impedir la entrega de mobiliario y mejoras gestionadas con gran esfuerzo.

Reclamos sin respuesta y malestar generalizado

Ante este escenario, la comunidad educativa y los padres de los alumnos manifestaron su absoluta indignación y exigieron la urgente intervención ministerial.

Sin embargo, los cuestionamientos también recaen fuertemente sobre la directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, a quien señalan como la principal "apañadora" de las irregularidades, y sobre la titular de Personería Jurídica, María Lorena Domínguez, a quien acusan de cajonear los reclamos, suspender reuniones y mostrar desinterés ante la gravedad del conflicto.

Mientras los padres se organizan para realizar una visita grupal al establecimiento exigiendo respuestas y la remoción de las autoridades involucradas, puertas adentro del colegio se advierte sobre un clima de amedrentamiento.

En medio de esta parálisis institucional, los únicos y verdaderos perjudicados son los estudiantes, que quedan en el medio de una disputa de poder y administrativa que parece no tener freno.