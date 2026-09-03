Desidia total: el calvario de Justo Daract por una obra hídrica paralizada

En diálogo con El Diario de la República, el intendente de Justo Daract, Alfredo Domínguez, expuso con crudeza la difícil situación que atraviesa la ciudad debido a la obstaculización absoluta de las obras de readecuación del sistema de agua potable, una infraestructura que quedó trunca por decisiones políticas de Claudio Poggi.

Hoy, la localidad padece la impericia del Gobierno provincial, que frenó la obra dejando al sistema actual completamente colapsado. Los vecinos sufren constantes cortes de tres o cuatro días sin suministro, mientras el Municipio debe accionar con innumerables medidas paliativas para evitar una catástrofe total.

Si la obra se hubiese concretado, la gente no tendría que atravesar cuestiones tan deplorables. El egoísmo y los caprichos personales pegan fuerte en la comunidad, priorizando aspectos ideológicos por encima de las necesidades básicas de la población.

"Justo Daract padece periódicamente. Se corta el agua por tres o cuatro días. Está colapsada la obra, está colapsado el sistema", advirtió Domínguez, señalando que el proyecto licitado y adjudicado a una empresa de San Luis en 2023 se interrumpió por planteos que paralizaron la obra pública provincial.

Para el jefe comunal, esta situación trasciende las diferencias partidarias: "Creo que esto trasciende esa mezquindad y debería rápidamente haberse resuelto, porque es una obra que lo pide toda la comunidad y a él lo hicieron gobernador de toda la provincia. Creo que esto es bastante injusto, triste y lamentable".

La indignación profunda ante la falta de respuestas llevó al intendente a plantear un desafiante escenario que refleja el desinterés de la gestión provincial: “Si el Gobierno me hubiese planteado que no quiere que esté de intendente y que renuncie y haga la obra, lo desafío. Lo desafío. Si él hace la obra en Daract y quiere que el intendente se vaya, el intendente no tiene problema en función del beneficio que va o la necesidad que tiene el pueblo de Justo Daract”.

Además, contrastó este escenario con la fuerte caída en la construcción de viviendas, recordando que frente a las 130 proyectadas inicialmente, en más de dos años y medio solo se concretaron 40.

Mientras tanto, la comuna sostiene el servicio con recursos propios y un enorme esfuerzo logístico. "Hay que estar preparado, hemos adquirido experiencia, lo que implica que tenemos un stock de caños del acueducto porque explota el caño y hay que reemplazarlo por completo", explicó el mandatario municipal, detallando el desgaste permanente de bombas, motores y redes que demandan días enteros de purgado y normalización cada vez que el sistema desfallece.