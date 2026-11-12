Con los ojos en Justo Daract: los medios nacionales abordaron el cierre de Black & Decker

El cierre definitivo de la planta de discos abrasivos de Stanley Black & Decker en Justo Daract y el despido de sus 61 trabajadores trascendió los límites de San Luis para instalarse en la agenda de los principales medios nacionales.

Portales de las más diversas líneas editoriales —como La Nación, Página/12, Perfil, El Destape e iProfesional— coincidieron en reflejar la gravedad de una medida que deja sin sustento a decenas de familias puntanas y expone el complejo momento que atraviesa la manufactura argentina.

Si bien todos los medios reprodujeron el comunicado oficial en el que la multinacional estadounidense aseguró que “nuestra presencia en la Argentina no está en discusión” —ya que continuará operando comercialmente en el país pero mediante productos importados—, cada redacción puso su propia lupa sobre las causas del conflicto, el reclamo sindical y el trasfondo económico.

El impacto de las importaciones y el freno de la construcción

El contraste entre el origen de la fábrica y su desenlace fue uno de los puntos más destacados por la prensa porteña. Página/12 recordó que la planta se instaló en 2013 con una inversión de 100 millones de dólares para sustituir importaciones y abastecer la región, pero subrayó que trece años después cerró “ante la caída de la demanda y la apertura de importaciones en el mercado local”, señalando puntualmente el peso de la mercadería china y el derrumbe de las ventas a Brasil.

En esa misma línea analítica, iProfesional calificó el episodio como una decisión que “sacude a la industria metalúrgica argentina” y resumió el caso con una definición contundente: “La planta que nació para sustituir importaciones terminó cerrada por la competencia de productos importados. Una paradoja que resume buena parte de los desafíos que enfrenta el sector industrial”. El portal económico vinculó el cierre con datos de ADIMRA que marcan una caída de la actividad metalúrgica y una capacidad instalada en mínimos históricos.

Por su parte, La Nación adoptó un tono más descriptivo sobre la postura corporativa. Remarcó que la empresa atribuyó el cierre a “cambios en las condiciones del mercado local”, aunque señaló que la firma “no especificó cuáles fueron los factores concretos que llevaron a tomar la decisión”.

Además, el diario contrastó el argumento empresarial con los últimos indicadores del INDEC, apuntando que el cierre ocurre justo cuando la construcción —uno de los principales destinos de los discos abrasivos— comenzaba a mostrar leves señales de repunte mensual.

La toma de la fábrica y la disputa por las indemnizaciones

El costado gremial y la sorpresa con la que los 45 operarios y 16 administrativos recibieron la noticia al llegar a su turno fueron ejes centrales en las coberturas de Perfil y El Destape.

Perfil hizo hincapié en el impacto local de perder “una de sus principales fuentes de empleo formal” y detalló el tira y afloje legal entre la empresa y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

El medio reflejó la denuncia sindical sobre el intento de la firma de ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para abonar la mitad de las indemnizaciones, frente a la versión de la empresa, que aseguró haber ofrecido el 100%, aunque los trabajadores rechazan el pago en cuotas y sostienen la toma pacífica.

Asimismo, Perfil contextualizó la medida dentro de una reestructuración global de la compañía, recordando los cierres previos ocurridos este mismo año en México y Estados Unidos.

Con una mirada más crítica sobre el accionar empresarial y el escenario productivo provincial, El Destape tituló sobre el “choque gremial” y cuestionó que la compañía avanzara sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Además, encendió una señal de alarma sobre el tejido productivo sanluiseño al advertir que se trata de “al menos la segunda planta fabril de capitales internacionales que cierra en la provincia en lo que va del año”, tras la clausura de Master Laja en Juana Koslay meses atrás.

De este modo, más allá de los matices editoriales, la prensa nacional coincidió en retratar a Justo Daract como el epicentro de una postal crítica: la de una industria nacional que pierde capacidad productiva frente al avance de la mercadería extranjera, dejando a una comunidad entera en estado de alerta por la pérdida de empleo genuino.