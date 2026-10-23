Comió arroz con pollo en una escuela y se intoxicó

El presunto caso de intoxicación se registró en la escuela generativa “Fray Justo Santa María de Oro” del paraje San Miguel, que corresponde a la jurisdicción de Cortaderas.

Una fuente local reveló que el estudiante se habría intoxicado este miércoles. El jueves, su padre lo llevó al Centro de Salud de esa comuna y no logró que lo atendieran, por lo que este viernes ante el agravamiento de los síntomas de intoxicación, lo llevaron directamente a Merlo donde recibió atención médica en una clínica privada.

Tanto los ministerios de Salud y de Educación como la Intendencia de Cortaderas se han referido al tema que preocupa a muchas familias ya que trascendidos indican que habría otros alumnos que resultaron afectados por la ingesta de alimentos en mal estado.

Otro tema que ha generado inquietud entre los vecinos es el rumor que habla de presuntas dificultades que obstaculizaron que el chico, con 38° de fiebre y vómitos, sea asistido de manera inmediata en el centro de salud de Cortaderas.

“Afortunadamente, el padre del chico tiene obra social y a tiempo, antes de que se agravara su cuadro de salud, fue examinado y medicado en Merlo”, precisó la fuente de Cortaderas.