Seis de cada diez máquinas fabriles están apagadas y en San Luis se siente

Cuando a la industria le va mal, a todos les va mal. Y hoy la industria está con fiebre alta. Un informe nacional de ADIMRA, que es la cámara que nuclea a las fábricas metalúrgicas de todo el país, arrojó un dato que asusta: las fábricas están trabajando con el 60% de las máquinas apagadas.

Es decir, de cada 10 máquinas que hay en un galpón, 6 están paradas. Es el peor septiembre desde que se mide, allá por 2016.

La metalurgia es la mamá de todas las industrias. Es la fábrica que hace las rejas, las aberturas, las piezas de los autos, las partes de las máquinas del campo, los equipos que usan los hospitales. Si esa fábrica se para, se para todo lo demás.

¿Y a San Luis cómo le afecta? Mucho. San Luis es una provincia industrial. Hay parques industriales en la ciudad capital, en Villa Mercedes, con cientos de pymes que viven de su producción.

Cuando a nivel país la producción cae y las máquinas se apagan, en San Luis pasa lo mismo: se hacen menos horas extras, se achican los turnos, no se toma gente nueva; y en algunos casos, se suspende.

El informe dice que a nivel nacional ya se perdieron casi 2 de cada 100 puestos de trabajo en el sector en el último año. Y lo peor: casi la mitad de los dueños de fábricas dicen que no esperan que la situación mejore en los próximos tres meses.

Los rubros más golpeados son los que hacen fundición, los que arman carrocerías para camiones, los que hacen máquinas para el campo y los que fabrican autopartes. Todos rubros que tienen proveedores y talleres en San Luis.

"La actividad continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda y la postergación de inversiones se reflejan en una utilización de apenas el 40%", resumió Elio del Re, el presidente de ADIMRA.

Traducido al puntano: no se vende, no se invierte y las máquinas quedan paradas. Y cuando la máquina se para, el miedo es que atrás se pare el trabajo. En provincias industriales vecinas como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, la caída ya se siente fuerte. San Luis no está afuera de ese mapa. Es la misma cadena.