El Concejo de Quines pidió un informe detallado sobre el parque automotor municipal

En la última sesión del Concejo Deliberante de Quines, aprobaron por unanimidad un pedido de informe dirigido al Ejecutivo Municipal con el objetivo de conocer con precisión el estado actual, la cantidad y la situación legal del parque automotor de la Comuna.

La iniciativa fue presentada inicialmente por el sector de la oposición, integrado por los concejales Adela Nasif, Claudio Ortiz y el presidente departamental del Partido Justicialista, Sergio Álvarez.

No obstante, al momento del debate en el recinto, la propuesta contó con el respaldo total del resto de los ediles, ratificando la necesidad institucional de transparentar la administración de los bienes públicos.

El requerimiento parlamentario surge a partir de que el cuerpo deliberativo no cuenta actualmente con información precisa ni actualizada sobre las unidades operativas y en desuso que componen la flota municipal.

A través de la resolución aprobada, se solicita un relevamiento detallado de los ejercicios correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. Entre los puntos principales, el Ejecutivo deberá precisar qué vehículos se encuentran operativos, cuáles están fuera de servicio o en proceso de reparación, especificando la ubicación y el motivo de cada fallo.

Asimismo, el pedido abarca la situación de los rodados o maquinarias contratadas a terceros, el inventario patrimonial (marca, modelo, dominio y número de motor), la nómina del personal autorizado para utilizarlos y las áreas a las que están asignados.

En materia legal y administrativa, los concejales exigen la presentación de la documentación respaldatoria que acredite la vigencia de títulos de propiedad, cédulas de identificación, pólizas y pagos de seguros, así como las correspondientes revisiones técnicas obligatorias.

Tras su aprobación en el recinto, el Ejecutivo Municipal dispondrá de un plazo formal para reunir y elevar al Concejo Deliberante toda la documentación y los expedientes requeridos.