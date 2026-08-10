Preocupación en Quines por la quema de basura y el desmanejo en la planta municipal

La indignación y la preocupación crecen entre los habitantes de Quines ante la grave situación que atraviesa la planta de tratamiento de residuos dependiente de la Municipalidad. Según apuntan los propios vecinos, el predio opera en medio de un total desmanejo caracterizado por la quema sistemática e ininterrumpida de residuos domiciliarios y restos de poda forestal, generando una permanente polución ambiental y un riesgo latente para toda la comunidad.

El basural a cielo abierto enfrenta serios desmanejos. Foto: gentileza.

La principal alarma radica en la posibilidad de un incendio de gran escala. De salirse de control las llamas, la infraestructura del lugar podría quedar destruida por completo, lo que genera un interrogante urgente: ¿Cuántas personas perderían su sustento diario si el predio se reduce a cenizas? La frecuencia de los focos ígneos es tal que las dotaciones de bomberos deben intervenir constantemente para realizar tareas de remoción de material y enfriamiento del terreno.

Bomberos Voluntarios en pleno combate contra las llamas. Foto: gentileza.

A pesar de que se han concretado múltiples presentaciones—con la intervención de la Policía Ambiental, sumarios administrativos e incluso la imposición de multas—, las acciones legales no han logrado frenar la problemática.

Por las características del terreno, es muy riesgoso que se generen focos de incendios. Foto: gentileza.

Los denunciantes afirman que las sanciones quedaron en la nada tras "arreglos" políticos entre el gobierno provincial y la intendencia local, dejando a los vecinos en un estado de total desprotección e incertidumbre sobre el futuro ambiental y laboral de la zona.