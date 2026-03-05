Advierten que una escuela rural no recibe el PANE

El interior profundo de la provincia atraviesa una realidad marcada por el aislamiento, el olvido y un ninguneo institucional que parece haberse vuelto norma. Los caminos arruinados y la falta de nexos directos con las autoridades competentes conforman un escenario de obstaculización constante que agobia a las comunidades rurales.



Esta situación no es una mera apreciación subjetiva, sino el reflejo directo de una crisis que golpea donde más duele: la alimentación de los estudiantes. Un caso testigo de esta impericia estatal se localiza en la Escuela N° 295 "Enriqueta Sarmiento de Amodey", ubicada en el paraje Balde de Escudero, a unos 40 kilómetros de Quines, donde las familias denuncian que el Plan de Alimentación Nutricional Escolar (PANE) es inexistente.



Según el testimonio de los vecinos de la zona, el establecimiento educativo nunca llegó a implementar el servicio de almuerzo para los niños, a pesar de que la matrícula es reducida, alcanzando apenas los 25 alumnos entre ambos turnos.



Históricamente, la asistencia se limitaba a la entrega de un bolsón de mercadería a fin de año, pero actualmente ni siquiera ese paliativo llega a las manos de los padres.



Ante los reclamos constantes de la comunidad por la falta de viandas, la única respuesta oficial que reciben es que el establecimiento no percibe los recursos correspondientes debido a supuestas irregularidades en la cooperadora escolar, una justificación burocrática que deja a los menores como los principales perjudicados.



La precariedad nutricional en el paraje es alarmante y ha sido calificada "como una verdadera vergüenza" por los propios damnificados. En el día a día, la dieta escolar se reduce a una rodaja de pan durante el desayuno, que en ocasiones se sirve con dulce y en otras completamente sola, aseguran.



De manera esporádica, el menú se refuerza con un pebete o una manzana, siendo este el único aporte que el Estado garantiza para la jornada educativa de niños que, en muchos casos, provienen de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Para estas familias, el acceso a la comida, o al menos al bolsón de alimentos, representa una ayuda crítica que hoy les es negada sistemáticamente.



El sentimiento de abandono se profundiza al observar el estado de las rutas y la falta de interlocutores que escuchen los reclamos de quienes habitan el paraje. La indiferencia administrativa ha sumergido a Balde de Escudero en un olvido que trasciende lo geográfico para convertirse en una vulneración de derechos fundamentales.

