Crisis en Dosep: apuntan acefalía y suspenden sin aviso a una reconocida médica

Dosep atraviesa un escenario de profunda parálisis y tensión institucional. Según fuentes cercanas a la entidad, la coordinación general se encuentra acéfala desde hace aproximadamente dos meses, una situación que mantiene virtualmente frenada la gestión cotidiana.



La falta de una firma autorizada ha derivado en que trámites urgentes, reuniones y correos electrónicos institucionales queden sin ningún tipo de respuesta o resolución, sumado al malestar generalizado por la falta de instancias de negociación salarial por fuera de los aumentos pautados de forma trimestral.



En medio de este vacío de decisiones administrativas, una drástica medida encendió las alarmas en el sector sanitario de la provincia. En los tramos finales de la semana pasada, Dosep dispuso la suspensión temporal de una experimentada profesional con dos especialidades y una destacada trayectoria de años en la atención de la diabetes en San Luis. La sanción, motivada presuntamente por cuestiones de documentación, se ejecutó de manera intempestiva y omitiendo las vías formales de comunicación.



Ante este hecho, las autoridades del Círculo Médico de San Luis enviaron una dura nota formal dirigida a la obra social. En el documento, se denuncia que la medida contra la médica se aplicó sin que fuera notificada en tiempo y forma, privándola de su derecho al debido proceso y a presentar el descargo correspondiente.



Asimismo, la entidad remarcó la gravedad de que la suspensión no haya sido informada oficialmente a la institución prestadora, bajo cuyo convenio marco factura la especialista sancionada. "No se puede tomar una medida que afecta a una colega sin siquiera informar a la entidad que la representa", expresaron con firmeza, advirtiendo además sobre el impacto que esto genera en decenas de pacientes que repentinamente perdieron el acceso a su cobertura de confianza.



El Círculo Médico solicitó formalmente la reincorporación inmediata de la especialista y exigió que, ante cualquier eventual inconveniente legal o administrativo, se convoque a una mesa de diálogo bajo notificaciones fehacientes y plazos razonables. La paradoja de una gestión que no muestra directivas firmes para resolver su acefalía, pero sí celeridad para suspender profesionales de larga trayectoria, ha puesto a la obra social en el centro de los reclamos.

