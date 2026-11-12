La familia de Zoe desmintió a DOSEP y aseguró que no autorizaron sus dos prótesis

Las prótesis son fundamentales para la calidad de vida de Zoe, pero DOSEP complica innecesariamente los trámites respectivos. Foto: archivo.

La familia de Zoe salió al cruce de las versiones que circularon en diversos medios sobre la supuesta aprobación de las dos prótesis que necesita la niña, desmintiendo categóricamente que la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) haya resuelto el reclamo.

A través de un comunicado difundido este jueves 12 de noviembre en redes sociales, Mirtha Navarro y el padre de la menor aclararon que el conflicto sigue sin solución y exigieron al organismo que rectifique la información.

El descargo familiar surge luego de que trascendiera que la mutual había dado luz verde a la totalidad del equipamiento ortopédico requerido. Sin embargo, los padres explicaron que la realidad fue muy distinta cuando acudieron junto a su hija a las oficinas oficiales: tras aguardar más de tres horas y ser atendidos “con soberbia”, el personal intentó hacerlos firmar la conformidad por una sola prótesis, postergando la entrega de la segunda recién para enero de 2027. Ante esta situación, se negaron a rubricar el acuerdo parcial.

El pedido cuenta con el respaldo clínico de una especialista, que prescribió dos dispositivos con funciones específicas e irremplazables: uno destinado al desplazamiento cotidiano y otro apto para el agua, indispensable para que la niña pueda higienizarse parada con autonomía y seguridad, dado que el equipamiento de uso diario no puede mojarse.

Al amparo de la Ley Nacional 24.901, que garantiza la cobertura integral del 100% para personas con discapacidad, los progenitores remarcaron que no solicitan un favor, sino el cumplimiento efectivo de un derecho respaldado por el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

La lucha de la familia lleva mucho tiempo tiempo y tomó fuerte estado público el pasado 10 de noviembre, cuando la madre expuso en redes el desgaste burocrático y compartió imágenes de Zoe recostada y agotada en los pasillos de Terrazas del Portezuelo tras interminables jornadas de espera.

La niña sufrió la amputación de una de sus piernas en 2020, cuando tenía apenas cuatro años, al ser atropellada en la puerta de una carnicería. Desde entonces, sus padres atraviesan un complejo recorrido administrativo para garantizarle una mejor calidad de vida, reclamando ahora que la obra social provincial deje de dilatar los tiempos y cumpla con la cobertura total.