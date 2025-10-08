Seguirá en libertad el conductor que causó la muerte a un bombero

La tragedia vial que el 23 de agosto pasado ocurrió en la ruta nacional N° 146 a la altura de Nogolí ahora tiene una luz de esperanza para la justicia que están reclamando la familia y amigos de las dos víctimas: el bombero voluntario de Villa de la Quebrada y excombatientes de Malvinas Raúl Rojas y su esposa Margarita Escudero.

Como consecuencia del impacto frontal entre el automóvil en el que circulaba la pareja con una Toyota Hilux que se cruzó de carril, Rojas murió en el acto y su señora trata de reponerse de las graves lesiones que sufrió, fundamentalmente en la cabeza.

Este martes, el conductor de la camioneta Miguel Antonio Soler Reyes fue imputado por los delitos de “homicidio culposo con vehículo motor, agravado” y “lesiones graves agravadas”, ambos en concurso real. La jueza de Garantía N° 2, María Agustina Dopazo Samper, dispuso medidas cautelares: firma del libro de procesados por cuatro meses, prohibición de salir de la provincia y caución de $500 mil. Contrariamente a lo que esperan los familiares y conocidos de Rojas, Soler Reyes seguirá en libertad.

Durante la audiencia de formulación de cargo, la fiscal de Instrucción N° 4, Antonella Romagnoli expuso que ese día Soler Reyes conducía una camioneta por la Ruta 146 cuando, tras desviarse de su carril, impactó de frente contra otro vehículo, provocando la muerte de Rojas y heridas de gravedad a su esposa.



La Fiscalía sostuvo que el imputado –oriundo de Luján- manejaba alcoholizado, con 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre, y presentó pruebas que incluyen pericias, actas policiales, testimonios y registros fílmicos. Estaba acompañado por otro hombre, también de esa localidad. Ambos pertenecen al Servicio Penitenciario Provincial y fueron pasados a disponibilidad.



