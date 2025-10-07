Desde San Luis hasta Villa Crespo: cinco micros para acompañar a Milei en Buenos Aires

La frase surgió entre bombos, cánticos y cámaras de televisión, y rápidamente comenzó a circular. “De San Luis trajimos cinco micros, así que me encargué de coordinar a los chicos, venimos de parte de la senadora Arrascaeta”, afirmó Tino Cometto, un joven militante, ante la consulta de un cronista que quiso saber de dónde venían.

El comentario se produjo a las puertas del teatro de Villa Crespo, donde el presidente Javier Milei presentó su libro La construcción del milagro en un evento que combinó show musical, humor y fervor partidario. “Mirá Villa Crespo está explotada”, agregó Cometto, sorprendido por la cantidad de público que colmó el lugar.

Durante la jornada se repartieron remeras con consignas libertarias y souvenirs del acto. Sin embargo, la declaración del joven dejó abierta una incógnita: ¿cada asistente pagó su pasaje y su entrada o hubo apoyo logístico para trasladar a los grupos desde distintas provincias?

Por ahora, no hubo pronunciamientos oficiales sobre la posible organización del viaje desde San Luis. Mientras tanto, el título del libro también despertó debate: algunos señalaron que un milagro no puede “construirse”, porque, por definición, pertenece al orden divino y no al humano.

Entre la música, los discursos y las remeras de regalo, el evento se transformó en una mezcla de fervor político y espectáculo, con participación puntana incluida.