Las pruebas que complican al detenido por el femicidio de Daiana

La joven era buscada desde el viernes a la noche cuando salió de su casa a bordo del Chevrolet Corsa familiar. Cuatro días después, la encontraron sin vida dentro de un aljibe cubierto con ramas y hojas.

Por el horroroso caso, hay un sospechoso detenido. Se trata de Gustavo Norberto Brondino (55), conocido por sus vecinos como “Pino”, quien se dedica al rubro de la agronomía, prestando servicios durante la siembra o cosecha.

De acuerdo a las evidencias encontradas en el celular de Daiana, hay mensajes que lo comprometen.

En un informe que dio a conocer Radio Mitre de acuerdo a fuentes policiales, el hallazgo fue posible gracias a una serie de pistas que permitieron reconstruir sus últimos movimientos. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos fueron las primeras herramientas que guiaron la investigación hacia un sospechoso.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, explicó que el primer indicio fue el hallazgo del vehículo abandonado de la joven. “El Corsa apareció a dos kilómetros del pueblo, con las llaves puestas. Esa fue la primera alerta”, aseguró.

Al ampliarse la búsqueda se detectó una última comunicación entre la víctima y el sospechoso. Con esa pista, la fiscalía ordenó un allanamiento en su vivienda, donde el hombre intentó manipular un arma antes de ser reducido por la policía.

El detenido, de 55 años, fue acusado por resistencia a la autoridad y tenencia de armas ilegales, aunque los investigadores no descartan nuevos cargos a medida que avanza la causa.

Pruebas claves

Roncaglia reveló que una camioneta blanca (Toyota Hilux) se convirtió en el eje central de la investigación.

Un testigo aseguró haberla visto estacionada cerca del lugar donde se halló el auto de la víctima. “El luminol arrojó rastros de sangre; ahora se analiza si es humana o animal”, explicó.

Además, se encontraron cabellos y restos biológicos que podrían pertenecer a la joven. Los peritajes de ADN serán clave para confirmar si el detenido tuvo participación directa en el crimen.

Una escena conmovedora

Radio Mitre consigno que el cuerpo de Daiana Mendieta fue hallado dentro de un pozo de unos diez metros de profundidad, camuflado con ramas y hojas. Los policías que participaron del operativo describieron la escena como “impactante”.

“Uno de los agentes recordó que en la zona había casas abandonadas con aljibes. Cuando iluminaron uno de ellos, vieron las piernas de Daiana”, relató Roncaglia.

El descubrimiento estremeció a toda la comunidad. “Es un pueblo tranquilo, no estamos acostumbrados a algo así”, expresaron los vecinos.

El diario La Voz precisó que la principal hipótesis que investigan las autoridades es que el homicidio está vinculado a una relación sentimental entre Brondino y Mendieta, una relación que estaba atravesada por una crisis de celos.

“Hay elementos que lo relacionan con el hecho” dijo una fuente policial que a su vez confirmó que “hubo comunicaciones entre Daiana y Brondino”, y se están utilizando cámaras de seguridad para vincular la camioneta Toyota Hilux 4x4 del acusado cerca de la casa de la joven

El móvil de un ataque de celos no es descartado por los allegados a Daiana. “Si bien la chica había salido en alguna oportunidad con el hombre, en la actualidad estaba de novia con otra persona. La nueva relación de Daiana habría sido el detonante de episodios de celos por parte de Brondino”, remarcó La Voz.

Fuente: Radio Mitre y La Voz