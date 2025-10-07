Piden seis años y medio de prisión para acusado de golpear y encerrar a su pareja

La Justicia de Villa Mercedes elevó a juicio la causa contra Rubén Oscar Rodríguez, acusado de haber agredido físicamente y privado de la libertad a su pareja en un hecho ocurrido el 31 de mayo pasado, en contexto de violencia de género.

Durante la audiencia de control de acusación, realizada este lunes en el Juzgado de Garantía Nº 2, la Fiscalía solicitó que Rodríguez sea condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de amenazas y violencia, en concurso real y en calidad de autor.

El juez Matías Farinazzo Tempestini tuvo por admitidas las pruebas presentadas por las partes, dispuso la elevación de la causa al Colegio de Jueces para fijar fecha de debate oral y prorrogó la prisión preventiva del acusado, quien continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según la investigación, la madrugada del 31 de mayo Rodríguez discutió con su pareja, la golpeó brutalmente, la arrastró por la casa y la echó al exterior, impidiéndole volver a ingresar. Luego la dejó entrar, pero volvió a atacarla, provocándole una fractura en el antebrazo izquierdo, según el informe médico.

La víctima quedó encerrada en la vivienda hasta la mañana siguiente, cuando llegó su madre. Además, había quedado incomunicada, ya que su teléfono estaba apagado y el imputado había roto el cargador.

En la audiencia participaron, por el Ministerio Público Fiscal, la fiscal Nayla Cabrera Muñoz, y en la defensa del acusado, el abogado Lucio Agustín Pereira Alonso.