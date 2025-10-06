Revocan domiciliaria y ordenan cárcel de dos imputados por tentativa de homicidio

El Tribunal de Impugnación de la Segunda Circunscripción Judicial revocó la prisión domiciliaria y ordenó el encarcelamiento preventivo de Franco Daniel Páez y César Antonio Páez, imputados por el delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de dos personas en grado de tentativa.

La resolución, dictada por los jueces Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone, hizo lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal tras la decisión del Juzgado de Garantía 1, que había dispuesto que los acusados cumplieran la medida en sus domicilios. Ahora, ambos deberán cumplir cuatro meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según la acusación, el hecho ocurrió a las 6 de la mañana del domingo 14 de septiembre en un barrio de Villa Mercedes, en el marco de una pelea entre dos familias. Los hermanos Páez, junto a un tercer participante que permanece prófugo, se habrían presentado en la vivienda de sus vecinos, portando un arma de fuego.

Tras una discusión y una riña, Franco Páez habría desenfundado un arma calibre .22 largo y efectuado varios disparos, uno de los cuales impactó en el abdomen de un hombre, provocándole una herida grave. La víctima debió ser hospitalizada en terapia intensiva y permaneció con coma inducido.

Durante la investigación, la defensa planteó que se trató de una pelea entre ambas familias y que la otra parte también estaba armada. A su vez, solicitó medidas de prueba y una revisación médica de los imputados para constatar lesiones.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los doctores José Olguín y Andrea Court, mientras que la defensa técnica de los acusados está a cargo del abogado Gustavo Reviglio.