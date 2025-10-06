Poggi elevó la vara y pidió disculpas por su respuesta a una periodista

El gobernador de la provincia, Claudio Poggi, pidió disculpas a la periodista Yamila García Torres, conductora de “Mañana es tarde”, el programa matinal de radio Lafinur, por su actitud en una entrevista realizada en la Sociedad Rural de San Luis. El perdón del gobernador abarcó también a “todos los periodistas en general”.

El pedido de disculpas del primer mandatario se conoció el domingo a las 22:05 en un posteo en su cuenta de X. Allí Poggi reconoció haberse dirigido “de manera inadecuada” ante la trabajadora de prensa y también pidió perdón a la audiencia de la radio.

El incidente sucedió el sábado, minutos después de la inauguración de la 78 Feria en la Sociedad Rural de San Luis. Allí Yamila se acercó al primer mandatario y le hizo un par de preguntas que fueron respondidas de manera despectiva por Poggi. Durante la charla, el gobernador, molesto por la consulta sobre su relación con el renunciado candidato a diputado nacional José Luis Espert, le dijo a la dama: “Cómo hinchás las bolas”.

Conocido el incidente, FOPEA –el Foro de Periodismo Argentino- se pronunció en un comunicado en el que repudió la actitud de Poggi. Además el organismo dijo que le había exigido a Diego Masci, secretario de comunicación del gobierno, el pedido de disculpas. Aunque el funcionario dijo el sábado a la tarde que “evaluaría esa posibilidad” la misma llegó unas horas después.

“Mi respuesta no se corresponde con la investidura que represento ni con el trato respetuoso y cotidiano que tengo con la prensa”, escribió el gobernador, quien cerró su exposición en las redes sociales llamando a la periodista por su nombre de pila y reconociendo una vez más su innecesaria conducta: “Mi respuesta fue un error”.

El gobernador omitió referirse a la actitud de sus hombres de seguridad, que corrieron a García Torres de mala manera y le produjeron un rasguño en el brazo.