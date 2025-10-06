Primavera bajo cero en 17 localidades de la provincia

Bajada nueva, Las Chacras en Juana Koslay y El Trapiche fueron las localidades más frías en un fin de semana de primavera que tuvo heladas y el regreso de las temperaturas bajo cero. En el punto más frío de San Luis hubo -2,7.

En total 17 localidades de la provincia registraron mínimas por debajo del cero en la madrugada del lunes según informó la Red de Estaciones Meteorológicas.

Para el lunes, el organismo pronosticó “buen tiempo” tras un amanecer frío en el que persistieron las heladas aisladas. Se espera una máxima de 20 grados y viento del sureste.

Justamente el viento fue otro de los factores determinantes del fin de semana. En Donovan y El Amago, las ráfagas superaron los 90 kilómetros por hora en las primeras horas del lunes.