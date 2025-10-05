Domingo a pleno en la Rural para una despedida a puro campo
Unas 20 mil personas pasaron en los cuatro días de feria. La presidenta de la Sociedad Rural de San Luis valoró que la mayoría de los productores fueron locales y que el predio se llenó de familias.
Más de 20 mil personas pasaron por la 78 edición de la fiesta de la Sociedad Rural de San Luis que el domingo tuvo su jornada final, con remates y premios a los ejemplares más destacados de la ganadería provincial. La celebración se consolidó como una de las reuniones más importantes para los productores de la región y como un punto de encuentro para el sector comercial y productivo.
La fiesta que llegó a su final podría ser la última de Yeny Yurchag como presidenta de la Sociedad Rural, un dato que adelantó en el emotivo discurso de inauguración del sábado y que reafirmó el domingo ante los micrófonos de radio Lafinur, que transmitió en vivo durante las cuatro jornadas.
“Necesito descansar y también es tiempo que gente más joven tome el mando”, dijo Yeny, todavía emocionada. De todos modos, la presidenta aseguró que desde mañana se pondrá a trabajar en la edición 79 y que lo hará hasta que termine su mandato. Además, se comprometió a ayudar a sus sucesores.
La presidenta sostuvo que el eje de su gestión fue escuchar a la gente y de que ese modo la feria creció año a año hasta llegar a la edición 2025 con un éxito de convocatoria. Yurchag se sorprendió de que el jueves, el día inicial de la feria, especialmente dedicado a las escuelas y jardines de infantes, la gente comenzó con las visitas y las compras en los stands.
Para la productora, la feria de San Luis se consolidó como una de las más grandes del país en materia ganadera, lo que la empujó a pensar en un lugar más amplio para las próximas ediciones. También Yurchag recalcó que la mayoría de los expositores hayan sido de la provincia y la presencia de la familia en el predio.
