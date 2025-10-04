  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

18°SAN LUIS - Sabado 04 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

18°SAN LUIS - Sabado 04 de Octubre de 2025

EN VIVO

Quebrado por el escándalo

Espert: "Estoy roto, por esta basura de Grabois"

En una entrevista se quebró, lloró y le echó la culpa de todo al dirigente de hacer un “estrago” con su familia y su nombre. “Adentro estoy muy golpeado”, confesó.

Por redacción
| Hace 2 horas

Totalmente quebrado y al borde de las lágrimas, el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, se derrumbó emocionalmente durante una entrevista radial y apuntó directamente contra el dirigente social Juan Grabois como el responsable del "estrago" que, según dijo, vive su familia a raíz de las denuncias que lo vinculan con el empresario narco Federico Machado.

 

"Estoy pasando un momento muy angustiante", comenzó diciendo en una entrevista con Gabriel Anello, pero rápidamente su voz se quebró al hablar del impacto personal de la acusación. "Adentro yo personalmente te diría muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois y familia ha hecho con mi familia, con mi nombre", confesó, visiblemente emocionado.

 

En el momento más crudo de la entrevista, Espert continuó con su descargo, con la voz entrecortada: "Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, que es mi padre... La verdad... Terrible, terrible".

 

El candidato libertario, que pasó de defenderse con datos y argumentos a mostrar su costado más vulnerable, insistió en que todo se trata de una operación política. "Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco", lamentó.

 

"A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto", concluyó, no sin antes reafirmar la dureza del momento que atraviesa: "No puedo creer lo que te puede hacer la política".

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo