Espert amenazó con "cárcel o bala" para los dirigentes de izquierda

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) amenazó a los dirigentes de izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, con “cárcel o bala” en mensajes a través de las redes sociales, luego de que los referentes políticos expresaran su rechazo en las últimas horas al protocolo para evitar cortes de tránsito por protestas que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Espert posteó el mensaje en la red social X, en respuesta a una publicación de Bregman: "Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos; sin ése, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo".

Tras la amenaza, la dirigente de la Izquierda respondió: "Otro ataque inadmisible del diputado Espert, quien usa su lugar para amenazarnos e instar a que nos agredan. Lo que está haciendo el diputado Espert pidiendo 'cárcel o bala', es grave y peligroso".

La excandidata presidencial anticipó que presentarán un proyecto de ley para que la Cámara de Diputados repudie las declaraciones y una denuncia penal en la justicia.

"Estamos estudiando los términos. Espert ha sido muy favorecido en la Justicia y, cuando va, no es tan brabucón; busca la manera de excusarse y siempre lo hacen zafar", afirmó Bregman este viernes en declaraciones a Radio 10.

Además, recordó que "ya ocurrió en la Argentina un atentado muy grave" en referencia al intento de magnicidio que sufrió la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que este tipo de declaraciones "alienta a esos grupos a que actúen contra nosotros".

Sobre el protocolo presentado por Bullrich, dijo que "hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza" y que en el Gobierno "temen que la marcha del 20 termine canalizando todo el descontento" producto de las medidas de ajuste.

"No sé de dónde saca Bullrich las interpretaciones, de sus sueños. Ella cree que porque le parece que es así o porque algunos personajes tipo Espert la alientan lo puede hacer. No puede sacar el Servicio Penitenciario a la calle porque se le ocurra. No puede decir que aunque haya vías alternativas va a reprimir igual o que al que proteste le va a cobrar el operativo. Hay leyes que regulan eso", sostuvo.

Télam/ALG