Guerra de tasas: una financiera ya paga 39% por un plazo fijo tras la suba del dólar

Tras las últimas medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, para frenar la presión cambiaria y absorber pesos, el mercado de plazos fijos entró en una competencia feroz por captar ahorristas. La suba del dólar en las últimas semanas aceleró la “guerra de tasas” y ya hay entidades ofreciendo rendimientos cercanos al 40% anual.

La financiera Reba encabeza el ranking con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 39% para depósitos a 30 días, por encima de los principales bancos. Le siguen el Banco CMF, Córdoba, Mariva, Meridian, Voii y Crédito Regional con 38%, y el Banco del Sol con 37,5%.

En el segmento de la banca pública, el Banco Nación paga 37%, el Banco Provincia y otros privados como BBVA o Credicoop ofrecen 35%.

En contraste, las billeteras virtuales, que invierten el dinero en Fondos Comunes de Inversión, mantienen rendimientos más bajos pero con liquidez inmediata. Cocos lidera con 31,97%, seguida por Mercado Pago y Prex con 31,46%, y Ualá o Naranja X con 27% (con topes).