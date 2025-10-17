  • Nuestras redes
14°SAN LUIS - Viernes 17 de Octubre de 2025

Reajuste

Los bancarios acordaron un salario inicial de casi $2 millones

Cerró una actualización del 2,1% para septiembre. El sueldo básico superará los $1.9 millones y el bono por su día $1.7 millones.

Por redacción
| Hace 2 horas
El monto acordado por el gremio de los bancarios- Nano Banana/NA

La Asociación Bancaria (AB), el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, anunció un nuevo acuerdo de actualización salarial correspondiente al mes de septiembre, que eleva el salario inicial a $1.915.982,88, sin contar los adicionales.

 

Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, la actualización para el noveno mes del año es del 2,1%. De esta manera, el aumento acumulado en lo que va del 2025 alcanza el 22% sobre los salarios de diciembre de 2024.

 

El acuerdo establece además que el retroactivo correspondiente al mes de septiembre se abonará junto con los salarios de octubre.

 

Otro punto destacado del acuerdo es la actualización del bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Para este año, el monto mínimo que recibirán los trabajadores será de $1.708.032,46, cifra que, según aclaró el sindicato, será "a corregir por futuras actualizaciones".

 

