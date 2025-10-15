  • Nuestras redes
Fue en La Rioja

Hallan restos fósiles de un dinosaurio que vivió hace más de 230 millones de años

El hallazgo se produjo en la Quebrada de Santo Domingo. La nueva especie es conocida como "Huayracursor jaguensis".

Por redacción
| Hace 2 horas
Huayracursor jaguensis. Foto NA y Conicet

El esqueleto casi completo de un dinosaurio de cuello largo que vivió hace más de 230 millones fue descubierto por un equipo paleontológico del CONICET en la provincia de La Rioja.

 

Se trata de una nueva especie conocida como Huayracursor jaguensis, la cual se encuentra situada en el período Triásico Tardío, un tiempo caracterizado por el surgimiento de los primeros dinosaurios y los antecesores de los mamíferos.

 

El hallazgo se registró en la Quebrada de Santo Domingo, motivo por el que la revista científica Nature publicó la noticia en un artículo.

 

El investigador del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR, CONICET-UNLaR-SEGEMAR-UNCa-Gobierno de La Rioja) y primer autor del artículo, Martín Hechenleitner, destacó: "La región es muy inhóspita debido a la altura en la que trabajamos. Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo".

 

Los restos fósiles que se encontraron son una parte del cráneo, extremidades anteriores y posteriormente completos, y una serie vertebral completa hasta la cola, según informó el organismo en su página oficial.

 

"Estimamos una longitud de dos metros aproximadamente y unos 18 kilogramos para un individuo adulto, siendo casi el doble que otros parientes cercanos encontrados en Argentina", precisó Malena Juárez, becaria doctoral del CONICET en el CRILAR y otra de los escritoras del artículo.

 

La especie es un sauropodomorfo primitivo, un linaje que abarca a los dinosaurios herbívoros como Patagotitan y Argentinosaurus.

 

