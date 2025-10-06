Murió Jorge Gigena, un músico en el que siempre se podía confiar

Había tres cosas que apasionaban a Jorge Gigena: la música, el fútbol y la familia. En realidad, el cantante fallecido tempranamente el lunes al mediodía a los 50 años -cumplidos el mes pasado- conjugaba en muchas de las actividades de su vida esas tres amores.

Si hubiera que elegir una cuarta opción, para un podio que ahora es doloroso, vacío, y toma otro sentido, serían los amigos. Con ellos estaba jugando al fútbol el sábado a la tarde cuando se descompensó y fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo.

El músico murió luego de ingresar en un muy complejo estado de salud al centro asistencial y de no soportar algunas circunstancias productos de una enfermedad de base que padecía.

Gigena tomó trascendencia nacional hace dos años cuando su hijo, Gaspar, participó con singular éxito en “Canta conmigo”, el programa de Marcelo Tinelli que ocupó un horario central en la televisión nacional.

Pero más allá de ser el padre de Gaspar, Jorge tenía una carrera musical en la que su principal estrella fue “Cuenta conmigo”, un grupo por el que pasaron numerosos y prestigiosos músicos de la provincia. Y que desde el nombre significaba toda una declaración de principios para un hombre que siempre estuvo disponible para sus amigos para el fútbol, para la música y fundamentalmente para la familia.

La muerte de Jorge provocó un profundo dolor en el ambiente folclórico de la provincia. Maximiliano Rúa, periodista especializado en folclore y bailarín, lo despidió en sus redes sociales: “Cómo cuesta pensar que ya no te cruzaré físicamente, pero estarás presente siempre”, escribió bajo una foto en la que se los ve a ambos en la celebración del aniversario del grupo.

El cantante Enzo “Hueso” Flores, compañero de Gaspar en la aventura televisiva en el reality nacional, también lo recordó: “No se pueden entender estos golpes de la vida. Gracias por las enseñanzas, por las experiencias vividas juntos”.