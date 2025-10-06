Diego Sola expone sus enseñanzas en un libro lleno de recursos

Diego, abrazado a la guitarra, con su compañero de estudios, Leonardo Marchese, quien lo acompañó en la presentación.

Guitarrista notable y docente esmerado, ahora Diego Sola puede adosar a su vida profesional la autoría de un libro. “Escalas pentatónicas para guitarra” es el resultado de un trabajo que el músico comenzó hace ya un tiempo y que tiene su soporte físico disponible para estudiantes, profesionales y aficionados al instrumento.

El objetivo que persiguió el músico –que este año editó dos discos instrumentales- con su libro es que quienes lo estudien “aprendan a usar las escalas hasta lograr sus solos”. En el trabajo hay ejemplos clásicos del rock y del blues.

La presentación oficial de “Escalas...” se celebró el sábado a la tarde en la librería de la esquina de Colón y Belgrano, en San Luis, a la que asistieron amigos, alumnos y familiares de Sola. Además de las palabras del autor, en la reunión hubo música en vivo interpretada por el guitarrista y la compañía del tecladista Leonardo Marchese.

Didáctico, Sola encabezó una breve charla en la que contó el contenido del libro –editado por Ma Non Troppo, una editora de Barcelona, especialista en publicaciones musicales-, describió los tres ejes de la metodología y bromeó de a ratos con el público. Además, en la presentación, Diego dio algunos consejos para optimizar los recursos en la interpretación del instrumento.

El libro cuenta con un código QR que lleva a un video para que la ejercitación sea más guiada.

Diego, con su libro, durante la presentación.