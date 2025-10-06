Periodista puntana cruzó a Poggi tras ser maltratada por preguntarle sobre Espert

La periodista puntana Yamila García Torres, de Lafinur FM, dió un contundente mensaje dirigido al gobernador Claudio Poggi, luego de haber sido maltratada el sábado durante un acto público cuando intentó consultarlo por su relación con José Luis Espert y su posición respecto de las retenciones.

“¿Qué quiere que le preguntemos, gobernador?”, inicia García Torres en el fragmento que se viralizó. En él, reclama respeto y cuestiona la falta de acceso de la prensa a los funcionarios provinciales.

“Los periodistas estamos para incomodar”, expresó, remarcando que la función del periodismo es preguntar aquello que el poder debe responder. También pidió respeto hacia las mujeres periodistas, que —según dijo— sufren un trato desigual y despectivo por parte del mandatario.

“Tenemos el derecho de ser respetadas, valoradas y tener la igualdad que cualquier otro hombre”, sostuvo. En el mismo mensaje, criticó la intención oficial de silenciar temas sensibles como la crisis habitacional, la situación docente y el endeudamiento de las familias puntanas.

“Sería espectacular que usted abriera las puertas, que podamos estar en terrazas, en sus actos, que la seguridad no nos saque y que Diego Massi no impida que lleguemos a usted”, añadió, en referencia al secretario de Comunicación.

El pronunciamiento generó un fuerte respaldo entre colegas y usuarios en redes sociales, que denunciaron la falta de acceso a la información pública y el hostigamiento hacia medios no alineados con el gobierno provincial.