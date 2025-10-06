  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

18°SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

San Luis

Ordenan prisión domiciliaria a un hombre acusado de abusar de su hija y amenazar a su ex

La jueza de Garantía 3 de San Luis dispuso 60 días de arresto domiciliario para J.S.M., acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra su hija y amenazas de muerte a su expareja.

Por redacción
| Hace 2 horas

 


La Fiscalía de Género 1 de la ciudad de San Luis formalizó la investigación penal contra J.S.M., acusado de haber cometido los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo en perjuicio de una de sus hijas y amenazas de muerte a su expareja.

 

Durante la audiencia realizada este lunes ante el Juzgado de Garantía N° 3, la fiscal adjunta Marisol Boschi detalló los hechos y las pruebas reunidas hasta el momento. Según la acusación, el imputado mantuvo una relación de pareja con la denunciante durante una década, primero en la provincia de Buenos Aires —donde nacieron sus tres hijas— y luego en San Luis.

 

A raíz de episodios de violencia física y psicológica, y tras denuncias de abusos sexuales, el Juzgado de Familia 1 había ordenado en 2018 la exclusión del hombre del hogar.

 

La fiscalía le atribuye a J.S.M. haber abusado sexualmente de su hija desde temprana edad y hasta los 13 años, en domicilios de Florencio Varela y Potrero de los Funes. También lo acusa de haber amenazado recientemente a su ex mediante mensajes de voz en WhatsApp, en los que le dijo: “tengo balas a tu nombre, te voy a matar”.

 

Boschi pidió prisión preventiva por 120 días, argumentando riesgos procesales de fuga y peligro para las víctimas. Sin embargo, la defensora adjunta Lorena Luna cuestionó la solidez de la acusación, alegó falta de pruebas médicas y de declaración en Cámara Gesell, y solicitó una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria.

 

Finalmente, la jueza Natalia Lazarte resolvió otorgar el arresto domiciliario por 60 días, que el imputado deberá cumplir en una vivienda del barrio San Luis 15, mientras continúa la investigación.

 

