Sin agua hasta el miércoles: corte afectará a La Punta, Los Puquios y San Luis

San Luis Agua informó que realizará dos operativos de mantenimiento y reparación en distintos acueductos de la provincia, lo que provocará interrupciones en el suministro de agua cruda durante los próximos días.

El primero de ellos será sobre el acueducto Cámara 35, que abastece a distintos puntos del corredor norte. El operativo comenzará en la madrugada del martes 7 de octubre y demandará aproximadamente 36 horas. Durante ese período se interrumpirá el envío de agua cruda hacia La Punta, Los Puquios y la planta potabilizadora Vientos del Portezuelo, encargada de suministrar agua a la ciudad de San Luis.

Por este motivo, se prevé una reducción del caudal en los barrios ubicados al norte de la capital, como Cerro de la Cruz y 4.000 Viviendas, entre otros.

En paralelo, la empresa provincial realizará trabajos sobre el Troncal III del acueducto Nogolí, con el objetivo de ejecutar tareas de reparación en el sistema. El corte se extenderá por 48 horas y afectará el abastecimiento hacia Alto Pencoso, Chosmes, Desaguadero, Lechuzo y Jarilla.

Una vez concluidas las reparaciones, se llevará adelante el proceso de presurización, purgado y regulación de las cañerías para garantizar el funcionamiento óptimo de ambos sistemas.

Desde San Luis Agua solicitaron a los usuarios almacenar agua con anticipación, priorizar las actividades esenciales y hacer un uso responsable del recurso, de acuerdo con lo establecido en el Código de Agua de la provincia.