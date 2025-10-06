Más de 130 familias denuncian haber sido estafadas con terrenos y temen desalojos

La tensión crece en el oeste de la ciudad de San Luis. Más de 130 familias aseguran haber sido víctimas de una millonaria estafa inmobiliaria tras comprar terrenos en el barrio Paisaje Serrano, un loteo ubicado a la vera de la Ruta Nacional 147, a unos 500 metros del cruce con la Ruta 146.

El predio, de cerca de una hectárea, fue vendido a decenas de personas por supuestos intermediarios que hoy no aparecen, luego de que se conociera la existencia de un propietario legítimo, residente en Mar del Plata, quien reclamó judicialmente la restitución de las tierras.

Muchos vecinos ya construyeron sus viviendas y otros están levantando las paredes con lo poco que pueden. Pero en los últimos días, todos recibieron una notificación que los dejó sin dormir: la orden de desalojo ya está firme y podría ejecutarse esta semana.

“Somos familias trabajadoras que compramos de buena fe. Hay gente que ya vive acá, que tiene hijos en la escuela, y ahora nos quieren desalojar. Necesitamos una respuesta urgente”, expresó Sebastián, integrante de la Comisión del Barrio, en diálogo con Radio Plus.

Los damnificados reclaman que se investigue una presunta maniobra de fraude en la que habrían intervenido varios vendedores, escribanías y gestores. Entre los nombres que más se repiten aparecen Sergio Dubara —quien habría firmado la mayoría de los boletos de compraventa—, un hombre identificado como Cirica, y otro llamado Dante.

Según los testimonios, los supuestos vendedores les ofrecieron los lotes bajo la figura de una “posesión veinteañal” que, aseguraban, estaba a punto de resolverse a favor de las hermanas Nadín, quienes iniciarían la escrituración definitiva. Sin embargo, la llegada del verdadero propietario cambió todo el panorama.

“El fiscal Roche nos dijo que la sentencia de desalojo ya está activa y que en cualquier momento lo hacen. Nos pidió buscar un abogado para que nos represente. Pero estamos solos, nadie da la cara”, relató Sebastián.

El conflicto estalló este fin de semana, cuando los vecinos iniciaron cortes sobre la colectora de la avenida Circunvalación (ex Ruta 147) para pedir la intervención de las autoridades provinciales y del Poder Judicial.

Los vecinos aseguran que los servicios de luz y agua fueron instalados de forma clandestina por personas vinculadas a los vendedores. “Lo único que les interesó fue hacer plata”, denunció Sebastián, quien contó que incluso los citaron en escribanías donde todo parecía en regla.

Ahora, la incertidumbre domina el barrio. Hay familias que se mudaron hace apenas unos días y otras que viven allí desde hace años. “Nosotros cumplimos, pagamos y confiamos. Lo mínimo que pedimos es que los que nos vendieron den la cara y que la Justicia no nos deje en la calle sin investigar la estafa”, reclamó el vocero vecinal.

Mientras tanto, los supuestos responsables no aparecen, y las familias siguen esperando una respuesta que frene el desalojo y esclarezca una trama que promete destapar una de las estafas inmobiliarias más grandes de los últimos años en la ciudad de San Luis.