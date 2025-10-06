Creaciones merlinas en la Feria de la Madera y el Mueble

La primera Feria de la Madera y el Mueble que se hizo en el país tuvo presencia de la provincia. La casa de diseño “Fermín, arte de autor”, ubicada en Merlo, fue parte de la exposición que terminó el domingo en Centro Costa Salguero, en Buenos Aires. La empresa puntana llevó su nueva colección, “Raíz”, y generó mucho movimiento en su stand.

Unas 1.800 personas por día acudieron a la feria y pasaron por el espacio donde los artistas puntanos demostraron una confección moderna y útil que fusiona “un diseño contemporáneo con raíz artesanal”, según explicaron Belén Domínguez y Matías Irusta, los responsables de “Fermín”, donde también funciona un café y una sala de espectáculos.

Belén y Matías regresaron a San Luis muy satisfechos por el paso de su creación en la feria y por la respuesta de la gente que visitó la exposición. “Es una colección que tiene mucho diseño y mucho trabajo puesto en cada uno de los muebles”, dijo Belén, quien agregó que aprovecharon el viaje para generar contactos con arquitectos, interioristas, desarrolladores y locales comerciales.

La diseñadora agregó que notó que los visitantes estaban muy interesados en conocer el concepto de la colección y que lo llamativo de los muebles fueron el diseño y las funcionalidades ocultas.

“La feria nos corroboró que el producto es muy vendible, muy atractivo”, agregó Belén, quien sostuvo que lo exhibido en la feria de la madera son los prototipos y a partir de la semana que viene ajustarán los detalles de fabricación para lanzar los productos a la venta.