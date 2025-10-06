  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

15°SAN LUIS - Lunes 06 de Octubre de 2025

Desmienten al oficialismo

La coparticipación en San Luis creció 7,7% real en el primer semestre de 2025

Mientras el gobernador Poggi y el intendente Hissa dicen que los recursos bajaron, los concejales de la oposición en San Luis aseguran que la coparticipación se elevó, incluso con la inflación.

Por redacción
| Hace 5 horas

El dirigente Andrés Russo desmintió los dichos del gobernador Claudio Poggi y del intendente de la ciudad San Luis, Gastón Hissa, quienes aseguran que la coparticipación “cayó” en la provincia. Según datos difundidos por el referente político, la Municipalidad de San Luis registró en el primer semestre de este año un incremento del 7,7% en términos reales respecto al mismo período de 2024, ajustado por inflación.

 

 

Un gráfico comparativo difundido por el concejal muestra que, entre enero y junio, los montos transferidos superaron en casi todos los meses a los del año anterior, incluso si se toman como referencia los valores corregidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

 

 

Russo cuestionó que, a pesar de estos números, el Ejecutivo provincial se insista con la idea de una caída en la coparticipación. “Mientras ajustan a los que menos tienen, dicen que cae. La mentira tiene patas cortas y la realidad los pasa por arriba”, señaló.

 

 

La polémica se enmarca en las tensiones entre la gestión provincial y los municipios, particularmente con la capital puntana, donde la administración local reclama que los fondos lleguen en tiempo y forma para poder afrontar sus compromisos financieros.

 

 

