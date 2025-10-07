Hallaron muerta a la joven que buscaban en Entre Ríos

Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre en Entre Ríos, fue hallada sin vida este martes tras nuevos rastrillajes, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El cuerpo de la joven fue encontrado este martes por la mañana dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

“Las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron clave para reconstruir el recorrido de Daiana”, detallaron fuentes del caso.

Asimismo, se indicó que los investigadores “aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa”.

El viernes 3 de octubre por la noche, Mendieta salió de su casa y nunca más se supo de ella. Sus padres, al no poder contactarla, realizaron la denuncia 24 horas después y desde aquel momento se dio inicio a una exhaustiva investigación.

En las primeras horas del domingo, según describen diversos medios locales, se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas. Las primeras pericias indican que no hay indicios de forcejeo.

Además, por las primeras testimoniales, se ordenó un allanamiento de urgencia donde se incautaron tres celulares y una camioneta Toyota Hilux. A su vez, un hombre fue detenido luego de agredir a los efectivos policiales.

En los operativos trabajaron cadetes de la Escuela de Policía, la División Canes, efectivos de diferentes áreas de la fuerza, Bomberos y otros colaboradores, sumado a que se utilizan drones para inspeccionar el área.