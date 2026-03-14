Ya son seis los desaparecidos identificados en La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó en las últimas horas la identidad de otros dos desaparecidos, quienes estaban enterrados clandestinamente en un predio militar conocido como La Perla, en la zona de La Calera, a unos 20 kilómetros de esta ciudad.



Se trata de Eduardo Valverde y de Adriana o Cecilia Carranza, quienes al ser mellizas tienen un ADN casi idéntico y por tal motivos los especialistas aun no pudieron determinar a quien corresponde los restos hallados.



Asimismo, y en el transcurso de esta semana se había confirmado a Mario Nívoli, Raúl Ceballos, Ramiro Bustillo y Oscar Omar Reyes, por lo que ya son seis las personas formalmente identificadas de las doce halladas en esa dependencia militar.



La identificación se logró tras los estudios genéticos realizados por el Equipo de Antropología Forense, en el marco de una investigación que encabeza el Juzgado Número 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja.



Valverde era oriundo de Mendoza, pero estudiaba Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, fue delegado de diferentes federaciones universitarias y además defendía a presos politicos. Según la organizacón HIJOS lo capturaron cuando se presentó a dar respuesta a una intimación el 24 de marzo de 1976. Estaba casado y era padre de dos varones.



En tanto, se identificó a una de las mellizas Carranza, quienes fueron secuestradas al mismo tiempo el 15 de mayo de 1976. cuando apenas tenían 18 años: "Encontraron un diente, que pertenece a una de ustedes; no podemos saber a cuál. La vida nos da hoy una certeza importante, pero también una duda gigante", señaló HIJOS en un comunicado.



La Perla, que estuvo a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez, fue uno de los centros de detención más grandes del país, y comenzó a funcionar en 1976, poco después del Golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Se estima que allí estuvieron retenidas unas 2.500 personas en forma clandestina, la mayoría de ellas, desaparecidas.



Está ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20 y en la actualidad constituye un espacio para la memoria y la promoción de los Derechos Humanos, con diversas actividades, muestras permanentes y visitas guiadas.



Agencia Noticias Argentinas.

