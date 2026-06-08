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Investigan las causas

Encontraron muerto a un directivo de una empresa vinculada a Martín Menem

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, se desempeñaba como director suplente y gerente de Gen Tech Argentina S.A. que era proveedora del gobierno nacional.

Por redacción
| Hace 2 horas

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de una empresa de suplementos dietarios vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

 

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, se desempeñaba como directivo y gerente de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios creada por Menem y que se menciona es proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

 

El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia y, de acuerdo con la información publicada por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

 

Asimismo, la causa fue iniciada bajo la calificación de “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

 

Por último, la investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras medidas para establecer qué ocurrió con el directivo de la compañía Gen Tech.

 

 

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