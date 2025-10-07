Un obrero murió electrocutado y otro resultó herido
El fatal accidente laboral fue en una obra en construcción que está en calle Almirante Brown cerca de Estado de Israel, detrás del rectorado de la UNSL
Un trabajador de la construcción murió al recibir una descarga eléctrica fulminante cuando subía hierros a la plata alta de una obra en construcción que está en calle Almirante Brown a metros de la esquina con Estado de Israel, en la ciudad de San Luis.
El compañero que lo ayudaba a manipular los hierros, también sufrió la descarga y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.
La dramática situación se desencadenó a las 10:00 en una propiedad donde por muchos años funcionó una maderera. “Sentimos gritos y se cortó la luz”, le dijo a El Diario de la República y a FM Lafinur Rafael Cuello, conocido vecino de esa barriada donde hay muchas residencias para los universitarios.
Efectivos policiales de diferentes dependencias, bomberos, ambulancias del Sempro y una cuadrilla de Edesal acudieron a la emergencia.
Ampliaremos
Más Noticias