Un obrero murió electrocutado y otro resultó herido

Un trabajador de la construcción murió al recibir una descarga eléctrica fulminante cuando subía hierros a la plata alta de una obra en construcción que está en calle Almirante Brown a metros de la esquina con Estado de Israel, en la ciudad de San Luis.

El compañero que lo ayudaba a manipular los hierros, también sufrió la descarga y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

La dramática situación se desencadenó a las 10:00 en una propiedad donde por muchos años funcionó una maderera. “Sentimos gritos y se cortó la luz”, le dijo a El Diario de la República y a FM Lafinur Rafael Cuello, conocido vecino de esa barriada donde hay muchas residencias para los universitarios.

Efectivos policiales de diferentes dependencias, bomberos, ambulancias del Sempro y una cuadrilla de Edesal acudieron a la emergencia.

