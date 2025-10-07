  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

EN VIVO

Tragedia en San Luis

Un obrero murió electrocutado y otro resultó herido

El fatal accidente laboral fue en una obra en construcción que está en calle Almirante Brown cerca de Estado de Israel, detrás del rectorado de la UNSL

Por redacción
| Hace 4 horas

Un trabajador de la construcción murió al recibir una descarga eléctrica fulminante cuando subía hierros a la plata alta de una obra en construcción que está en calle Almirante Brown a metros de la esquina con Estado de Israel, en la ciudad de San Luis.

 

El compañero que lo ayudaba a manipular los hierros, también sufrió la descarga y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

 

La dramática situación se desencadenó a las 10:00 en una propiedad donde por muchos años funcionó una maderera. “Sentimos gritos y se cortó la luz”, le dijo a El Diario de la República y a FM Lafinur Rafael Cuello, conocido vecino de esa barriada donde hay muchas residencias para los universitarios.

 

Efectivos policiales de diferentes dependencias, bomberos, ambulancias del Sempro y una cuadrilla de Edesal acudieron a la emergencia.

 

Ampliaremos

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo