Juicio a un catequista: el acusado declaró y negó los abusos

El juicio contra el catequista de la Iglesia La Merced acusado de abusar sexualmente de un niño de 8 años continúa en los tribunales de San Luis y se acerca a su etapa final. El imputado declaró este martes, durante la segunda jornada del debate, y negó los hechos, asegurando que “todo fue un invento de la madre del niño”.



La querella, a cargo de Fernanda Pereyra Jamenson, remarcó que el acusado “no mostró arrepentimiento alguno” y que la investigación cuenta con elementos sólidos, entre ellos las declaraciones en Cámara Gesell, donde la víctima menciona situaciones de abuso.

Por su parte, el abogado defensor Delfín Chávez sostuvo que “no está determinado con precisión el momento ni el modo de comisión de los hechos, ni el lugar donde habrían ocurrido”. Según el letrado, “todo se limita a una expresión guionada en Cámara Gesell, que puede tener rasgos de credibilidad, pero que no demuestra la verdad”.

Chávez también subrayó que su defendido “nunca fue detenido y por eso llegó a esta instancia libre y trabajando”, y agregó: “Nunca hubo prueba suficiente para detenerlo”.

El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por los jueces Ariel Parrillis, María Eugenia Zabala Chacur y Fernando De Viana. En la causa principal se juzga un único hecho, aunque, según la querella, existen otras denuncias en trámite que no fueron unificadas por encontrarse en distintas etapas de investigación.

Los alegatos de cierre están previstos para este miércoles, y se espera que la sentencia se conozca antes de fin de semana.