Expo Rural: el Gran Campeón Reservado fue vendido a $9.700.000

Con la subasta de 150 toros de seis razas y la venta del Gran Campeón Reservado a $9.700.000, entre otros cotizados reproductores, cayó el telón de la 78° edición de la Expo Rural de San Luis que con total éxito se llevó en el predio que la entidad tiene en la esquina Belgrano y Rawson, en el corazón de una gran barriada en zona oeste de ciudad capital.

La consignataria Ganadera del Sur tuvo a su cargo la subasta que se desarrolló “en un buen clima de negocios y un importante acompañamiento, por amistad y tradición, de productores de una amplia región”, destacó uno de los organizadores del evento.

El viernes, la firma también se encargó del remate de los animales de granja, en tanto que el sábado la actividad se focalizó en la venta al mejor postor de las 150 hembras.

“Se vendió la totalidad de la hacienda, a buenos valores, incluso por encima de los esperados lo que marca la expectativa positiva que tiene el sector”, informó uno de los integrantes de Ganadera del Sur, que además destacó la nutrida asistencia de productores que coparon la tribuna y el entorno de la pista: “No siempre se pueden acercar a los remates que se hacen los fines de semana, pero en esta ocasión lo hicieron”, reconoció.

El interés que la exposición despertó en los ganaderos la variedad de razas (seis), el porte y la presentación de los ejemplares. “La subasta se cerró con valores importantes”, sintetizó el consignatario.

La novedad fue que por primera vez presentaron en San Luis toros “San Ignacio” y una de las ventas se concretó a $3.500.000.

Cómo sigue la agenda de Ganadera del Sur

La firma, que despliega su accionar en San Luis, San Rafael, La Paz y en el norte puntano con cabecera en Quines, cerrará el 2025 con una batería de 10 remates de reproductores.

La primera cita está prevista para el 16 de octubre en las instalaciones de Ganadera del Sur, en la ruta provincial N° 3 sur, kilómetro 2,5.

En esta reunión, los productores y cabañeros podrán adquirir bovinos nacidos y criados en San Luis, pertenecientes a la cabaña Don Eloy. Entre ellos, más de 100 hembras.