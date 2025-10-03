La fuerza de la ganadería copó la Expo Rural de San Luis

La 78° Expo Rural de San Luis vivió este viernes a la mañana una jornada muy especial. Fue porque en medio de las recorridas que los pequeños del nivel inicial y alumnos de todos los niveles hicieron por los variados stands y por los corrales con los animales de granja, comenzó a desarrollarse a pleno la agenda ganadera.

En la pista central, los jueces evaluaron cada uno de los lotes de ejemplares de hacienda bovina y luego se procedió a la premiación de los diferentes campeones. Las primeras distinciones en la categoría vaquillonas se las llevaron las cabañas “Los Cedros” y “La Casina”.

En otro sector del predio situado en la esquina de Belgrano y Rawson, se procedió a la jura y clasificación de animales de granja.

Además, la agenda incluyó charlas sobre las cualidades de las diferentes razas, otra estuvo destinada a la equinoterapia y una tercera referida al “impacto y beneficios de la energía fotovoltaica”.

Este sábado, tras el acto inaugural que está previsto para las 11:30, se cumplirá con el remate de animales de granja, de bovinos hembra y al finalizar una subasta de caballos.

El domingo, desde las 14:00, se llevará a cabo en remate de bovinos machos de todas las categorías.

Entre las actividades de cierre de la fiesta, se ha programado una exhibición del Centro Ecuestre y Terapéutico SRSL<

/p>