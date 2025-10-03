  • Nuestras redes
Viernes 03 de Octubre de 2025

Los chicos pasearon por los corrales

La fuerza de la ganadería copó la Expo Rural de San Luis

Además de las visitas al sector de los stands, el público presenció la labor de clasificación y premiación de campeones bovinos en sus diferentes razas. Los pequeños acariciaron los animales de granja y equinos. Mirá el video.

Por redacción
| Hace 5 horas

La 78° Expo Rural de San Luis vivió este viernes a la mañana una jornada muy especial. Fue porque en medio de las recorridas que los pequeños del nivel inicial y alumnos de todos los niveles hicieron por los variados stands y por los corrales con los animales de granja, comenzó a desarrollarse a pleno la agenda ganadera.

 

 

En la pista central, los jueces evaluaron cada uno de los lotes de ejemplares de hacienda bovina y luego se procedió a la premiación de los diferentes campeones. Las primeras distinciones en la categoría vaquillonas se las llevaron las cabañas “Los Cedros” y “La Casina”.

 

 

En otro sector del predio situado en la esquina de Belgrano y Rawson, se procedió a la jura y clasificación de animales de granja.

 

 

Además, la agenda incluyó charlas sobre las cualidades de las diferentes razas, otra estuvo destinada a la equinoterapia y una tercera referida al “impacto y beneficios de la energía fotovoltaica”.

 

 

Este sábado, tras el acto inaugural que está previsto para las 11:30, se cumplirá con el remate de animales de granja, de bovinos hembra y al finalizar una subasta de caballos.

 

 

El domingo, desde las 14:00, se llevará a cabo en remate de bovinos machos de todas las categorías.

 

 

Entre las actividades de cierre de la fiesta, se ha programado una exhibición del Centro Ecuestre y Terapéutico SRSL<

 

/p>

 

