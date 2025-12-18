Con otro histórico remate, la consignataria “Alfredo S. Mondino” cerró el 2025

“Fue un cierre de año para seguir creyendo”, destacaron desde la consignataria, ante el éxito y los alcances de esta “fiesta de la ganadería” que tuvo como escenario a las instalaciones del Golf Club de Río Cuarto y que transmitido por el Canal Rural.

Este encuentro es una de las eventos más importantes del sector y de acuerdo a lo comunicado por los responsables de la tradicional consignataria, a manera de resumen de lo acontecido, deja el siguiente resultado:

-“ El mercado dejo la vara bien alta, con un Faenar sostenido tanto la exportación como el consumo, valores de $7500 de promedio a levantar del campo.

-Para la invernada si alguien esperaba tranquilidad, la oferta solo incentivo: promedios cercanos a los $6200 en el macho, las hembras muy firmes en $5800 y la estrella de los últimos remates - los lotes mixtos - en $6150.

-El cierre otra vez mostró la vaca con cría como lo más buscado: vaquillonas paridas a $2.250.000 lo que pisa, en Negocios donde el plazo apareció para empujar.

“Se va un año muy especial para la firma, con el "Legado" como el gran motivo para honrar, el trabajo, la responsabilidad y el nombre que llevan como firma.

“Este remate es mucho más que el cierre de un año: es la muestra de todo lo que construimos junto a los productores y criadores de toda la pampa húmeda. Cada lote y cada operación reflejan la confianza que nos tienen desde hace más de 40 años. Para nosotros, seguir honrando la palabra y el legado de mi papa, nuestro querido ‘Negro Mondino’, es el motor que nos impulsa. Gracias por acompañarnos una vez más”, remarcó Roberto Mondino que además de la labor que cumple de martillero, es el director comercial de la firma originaria de Del Campillo (Córdoba) y que tiene una fuerte presencia en la actividad ganadera de San Luis.