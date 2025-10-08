Quiso matar a su pareja: le incendió su vivienda

Alrededor de las 08:00 de este martes se vivió una dramática situación en el barrio Eva Perón N°1 de Villa Mercedes que pudo terminar en una tragedia. Un hombre le prendió fuego a una vivienda situada en calle Carlos Pellegrino cerca del cruce con Rufino Barreiro, cuando en el interior estaban su pareja y su hijo de 9 años que alcanzaron a escapar de las llamas.

El episodio, que dejó como saldo la casa totalmente destruida, fue como consecuencia de una serie de ataques que la mujer de 33 años venía sufriendo y que por miedo no había denunciado.

Ahora, la Policía está a la búsqueda del responsable de este gravísimo caso.

Fuente: informe Fernando Guajardo