  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

16°SAN LUIS - Jueves 01 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

16°SAN LUIS - Jueves 01 de Octubre de 2026

EN VIVO

Crisis

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia

De acuerdo con el último informe del IERAL, los argentinos consumieron un promedio de 47 kilos de pollo por habitante entre agosto de 2025 y julio de 2026.

Por redacción
| Hace 3 horas
La industria avícola ya había anticipado un cambio estructural en la dieta local desde fines de 2024. Foto: NA.

Por primera vez en la historia económica de la Argentina, la carne aviar aventajó a la bovina en el balance anual, según detalló el último informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

 

 

Las estadísticas oficiales precisaron que entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo de carne aviar trepó a los 47 kilos por habitante y superó por un estrecho pero simbólico margen a la carne vacuna, que cerró el mismo período en 46,7 kilos.

 

 

La noticia no tomó por sorpresa a los analistas del sector. La industria avícola ya había anticipado un cambio estructural en la dieta local desde fines de 2024, impulsado tanto por la competitividad de sus precios como por las transformaciones en los hábitos de compra de los hogares.

 

 

Con este cierre de ciclo, el pollo deja de ser un simple sustituto de emergencia para consolidarse formalmente como el nuevo protagonista de la mesa familiar en Argentina.

 

 

El cambio coincidió con una creciente brecha de precios, en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país. Durante los últimos doce meses analizados por el IERAL, un kilo de carne vacuna equivalió al precio de 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de pechito de cerdo.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo