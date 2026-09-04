¿El conflicto por el predio de la UPrO deja al desnudo un pacto en Villa de Merlo?

El proyecto para emplazar las nuevas instalaciones de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) en Villa de Merlo desató un fuerte cortocircuito comunitario y político. El foco del conflicto se ubica en un terreno de dominio provincial situado en la plaza del barrio los Fresnos, justo al lado del Hospital Madre Catalina Rodríguez, un espacio verde que los vecinos utilizan desde hace años para la recreación y la vida en comunidad.

El reclamo de los habitantes apunta directamente al lugar elegido y a la falta de canales de diálogo. Desde distintos sectores se advierte que se intenta desviar el eje del debate, minimizando un trasfondo político evidente: la obra responde a una entente directa entre la administración del gobernador Claudio Poggi y referentes del adolfismo merlino.

En el centro de las críticas quedó conformado el equipo de trabajo ligado a ese espacio, donde revistan figuras como María Rosa Mirabet, Edgar Gareca y el dirigente Gastón Fonseca. Ante la indignación de los vecinos que defienden el predio, el llamativo silencio de los referentes locales expone una contradicción insoslayable. La consulta sobre si avalan el traslado a costa de perder un espacio público o si convalidan el entendimiento con la Provincia sobrevuela cada asamblea vecinal.

Mientras se intenta instalar que la discusión pasa por rechazar la educación, el verdadero dilema radica en la priorización de los pactos cupulares por sobre la planificación urbana y las necesidades barriales. Merlo demanda crecimiento académico e institucional, pero también dirigentes dispuestos a priorizar la voz de la ciudadanía antes que cualquier acuerdo de cúpula.