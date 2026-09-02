Cuidó la plaza durante 16 años y la demolieron: la historia de Valentín

Valentín, "el del Falcon Azul", cuidó la plaza con mucho amor. Hoy está removida por una obra. Foto: redes sociales.

La controversia sobre quitar un espacio verde está ocurriendo específicamente en la Villa de Merlo y tiene como epicentro la plaza Los Fresnos, del barrio 156 Viviendas.

Allí, durante 16 años, todos los días se repitió la misma escena: un Ford Falcon azul estacionado y un hombre trabajando gratis por amor a su barrio. Es Valentín Muñoz, de 79 años, conocido por todos como "el del Falcon azul".

Valentín, junto a su Falcon. Foto: redes sociales.

Valentín vive en el barrio desde su inauguración, hace 18 años, cuando toda la zona estaba desolada. A los 63 años se puso la plaza al hombro: sembró, regó, cortó el pasto y cuidó cada planta. Si llovía y no podía ir, sufría. Lo hizo siempre para que todos pudieran disfrutarla.

Esa plaza cobró un valor mucho más profundo hace 8 años, cuando murió su esposa Amalia, su compañera de 52 años. Según contó su nieta Luciana Muñoz en una carta abierta que hoy recorre Merlo, su abuelo cayó en una profunda tristeza. La plaza fue lo que lo sostuvo.

"La esperanza que le hizo volver a encontrar sentido a la vida fue esa placita. Todos los días se despertó con un objetivo... cuidarla", escribió Luciana. Se hizo la tradicional barrileteada en Los Fresnos, como todos los años. Lo que los vecinos no sabían es que, según la información que circuló, será la última.

La plaza sería reubicada, pero los vecinos quieren conservarla por su valor emocional y comunitario. Foto: El Corredor Noticias.

En ese predio se construirá la nueva sede propia de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), obra recientemente adjudicada por el Gobernador Claudio Poggi y el rector Rudy Cámera. Es un proyecto de gran impacto educativo que generó apoyo, pero también una fuerte preocupación vecinal por la pérdida del pulmón verde.

Tras la viralización de la carta y de la publicación de La Dosis Puntana que superó las 8.2 mil vistas, la Municipalidad difundió un comunicado para llevar claridad: "Se trata de una obra impulsada, financiada y ejecutada directamente por el Gobierno de la Provincia". El comunicado entiende "el valor afectivo, la historia y el punto de encuentro que este lugar representa".

Sin embargo, para la familia de Valentín y muchos vecinos, la duda persiste: ¿no habrá otro lugar donde hacer esta construcción nueva, o si siquiera se lo han planteado?

Como cierra Luciana en su carta: "Lo que sí es una certeza hoy es que todos perderemos la placita del 156 y mi abuelo, una de sus razones para seguir. Ya no es solo una plaza... Es familia, naturaleza, esperanza... Y es de TODOS".