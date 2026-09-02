  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Sabado 05 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Sabado 05 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Villa de Merlo

Cuidó la plaza durante 16 años y la demolieron: la historia de Valentín

A los 79 años, el vecino conocido como "el del Falcon azul" ve cómo la obra de la UPrO destruye el predio que sostuvo por amor a su barrio.

Por redacción
| 02 de septiembre de 2026
Valentín, "el del Falcon Azul", cuidó la plaza con mucho amor. Hoy está removida por una obra. Foto: redes sociales.

La controversia sobre quitar un espacio verde está ocurriendo específicamente en la Villa de Merlo y tiene como epicentro la plaza Los Fresnos, del barrio 156 Viviendas. 

 

 

Allí, durante 16 años, todos los días se repitió la misma escena: un Ford Falcon azul estacionado y un hombre trabajando gratis por amor a su barrio. Es Valentín Muñoz, de 79 años, conocido por todos como "el del Falcon azul". 

 

 

Valentín, junto a su Falcon. Foto: redes sociales. 

 

 

Valentín vive en el barrio desde su inauguración, hace 18 años, cuando toda la zona estaba desolada. A los 63 años se puso la plaza al hombro: sembró, regó, cortó el pasto y cuidó cada planta. Si llovía y no podía ir, sufría. Lo hizo siempre para que todos pudieran disfrutarla. 

 

 

Esa plaza cobró un valor mucho más profundo hace 8 años, cuando murió su esposa Amalia, su compañera de 52 años. Según contó su nieta Luciana Muñoz en una carta abierta que hoy recorre Merlo, su abuelo cayó en una profunda tristeza. La plaza fue lo que lo sostuvo. 

 

 

"La esperanza que le hizo volver a encontrar sentido a la vida fue esa placita. Todos los días se despertó con un objetivo... cuidarla", escribió Luciana. Se hizo la tradicional barrileteada en Los Fresnos, como todos los años. Lo que los vecinos no sabían es que, según la información que circuló, será la última. 

 

 

La plaza sería reubicada, pero los vecinos quieren conservarla por su valor emocional y comunitario. Foto: El Corredor Noticias. 

 

 

En ese predio se construirá la nueva sede propia de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), obra recientemente adjudicada por el Gobernador Claudio Poggi y el rector Rudy Cámera. Es un proyecto de gran impacto educativo que generó apoyo, pero también una fuerte preocupación vecinal por la pérdida del pulmón verde. 

 

 

Tras la viralización de la carta y de la publicación de La Dosis Puntana que superó las 8.2 mil vistas, la Municipalidad difundió un comunicado para llevar claridad: "Se trata de una obra impulsada, financiada y ejecutada directamente por el Gobierno de la Provincia". El comunicado entiende "el valor afectivo, la historia y el punto de encuentro que este lugar representa". 

 

 

Sin embargo, para la familia de Valentín y muchos vecinos, la duda persiste: ¿no habrá otro lugar donde hacer esta construcción nueva, o si siquiera se lo han planteado? 

 

 

Como cierra Luciana en su carta: "Lo que sí es una certeza hoy es que todos perderemos la placita del 156 y mi abuelo, una de sus razones para seguir. Ya no es solo una plaza... Es familia, naturaleza, esperanza... Y es de TODOS". 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo