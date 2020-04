Boris Johnson delegó el mando del gobierno británico al canciller británico

El gobierno británico desmintió este martes que el primer ministro, Boris Johnson, esté asistido por un respirador artificial en su internación en cuidados intensivos a causa de su contagio de coronavirus, e informó que delegó el mando al canciller Dominic Raab.

"El primer ministro fue llevado a cuidados intensivos anoche. Su condición empeoró durante el transcurso de la tarde del lunes y fue ingresado a ese servicio a las 7 de la noche", dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Michael Gove, en la emisora británica LBC.

El segundo en la línea de mando del gobierno reveló, además, que se autoimpuso el aislamiento luego de saber que un miembro de su familia dio positivo a una prueba de coronavirus.

En cuanto a Johnson, el funcionario señaló que el equipo médico del premier británico pensó que era apropiado que estuviera en terapia intensiva para que pudiera ser monitoreado y recibir ayuda apropiada en las condiciones adecuadas.

"No está con un respirador, el primer ministro ha recibido algo de oxígeno y se lo mantiene bajo estricta supervisión. Estando en Cuidados Intensivos, si hay algún cuidado adicional que necesite, ese cuidado está ahí", aseguró y afirmó que Johnson hará una declaración cuando su condición mejore.

"Esperamos y rezamos para que se recupere rápidamente. La mejor manera de asegurar que el trabajo del gobierno continúe es seguir las instrucciones que él estableció y sabemos que el equipo médico que lo atiende le dará todos los consejos que necesite", prosiguió.

En relación a esto, el lunes a la noche, Downing Street, la residencia oficial del gobierno británico, informó que Johnson le pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo sustituya cuando sea necesario.

Raab es un abogado de 46 años y fue quien ocupó el ministerio del Brexit, encargado de negociar con Bruselas la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Con más de un década de experiencia parlamentaria, el jefe de la diplomacia británica es considerado principal ministro y es por ello que Johnson le delegó las riendas del poder, en momentos de una grave crisis en el país al mantenerse las medidas de restricción de movimiento de la población para contener la epidemia del coronavirus.

Ascendido a canciller por Jonhson, en reconocimiento por su labor en el proceso de salida del bloque regional, Raab debió lidiar en las últimas semanas con la repatriación de cientos de británicos que habían quedado sin poder regresar al país debido al cierre de fronteras por la pandemia del nuevo coronavirus.

Mientras tanto, junto a los mensajes de apoyo de todos los líderes del mundo, miles de británicos se unieron usando el hashtag #PrayForBoris (Recen por Boris) en Twitter pidiendo por su recuperación.

