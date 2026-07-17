Ascienden a 7 mil las hectáreas arrasadas por el fuego en las sierras puntanas

“Lo que ocurrió fue tremendo. En Estancia Grande habitualmente no corren fuertes vientos, pero esta vez fue impresionante. Acá cerca de la Municipalidad los bomberos salvaron de milagro dos locales comerciales y el teatro”, expresó el intendente Diego Zeballos al hacer primer balance del desastre que ocasionó el incendio forestal que se desató el jueves a la madrugada y que fue una pesadilla hasta gran parte del viernes.

Aún no hay una cifra exacta de la cantidad de extensiones de sierras y campos devoradas por el fuego. Sin embargo, según las primeras estimaciones, el desastre abarcaría unas 7 mil hectáreas entre lo que ardió en la franja Estancia Grande-Potrero de los Funes. “Se quemaron cerros completos”, apuntó el jefe comunal.

“Fue desastroso lo que generó este incendio”

El estado en que quedaron las sierras completamente cubiertas de negros y de gris ceniza condice con el estado de profunda tristeza que tienen todos los lugareños y la conmoción que generó en toda la provincia.

Si bien todavía no tiene el resultado la evaluación de los daños que solicitó, Zeballos no dudó en calificar como desastroso lo acontecido. Resumió que en el barrio Eco Aldea algunos techos fueron afectados, en el camping “Los Nogales” el establo y quinchos; en tanto que el servicio de agua se vio restringido por el quemado del cableado en una planta.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Estancia Grande coinciden en señalar que “el incendio fue imparable” porque el viento dificultó todo. “No se podía controlar el fuego, cambiaba de dirección y se volvía a encender, estábamos saturados y con esfuerzo alcanzamos a salvar más de 20 viviendas”, precisaron.

El intendente añadió que aún no pueden afirmar con precisión la magnitud de los daños causados en viviendas y otras construcciones, en algunas pueden afirmar que “hay daños parciales” y en otras, hay referencias de que las consecuencias serían de mayor magnitud.

El origen

Los bomberos insistieron en que el inicio del caos fue en la punta del cordón serrano antes de llegar al dique Berta Vidal de Battini.

De ahí se desplazó hacia el Durazno Alto y por efecto del viento se desparramó

Las pericias e investigadores tendrán que disipar las dudas que sembró otro servidor, que dijo que “un cortafuego mal hecho favoreció al desastre”.

El intendente Diego Zeballos referenció que hace 17 años que la población de Estancia Grande no vivía un hecho de estas características. “Fue tremendo y desastroso. El peligro puso en vilo a todos. El incendio cruzó al lado de un barrio, aniquiló el bosque nativo, plantaciones, viñedos e incluso una siembra completa de maíz que estaba a punto para ser cosechada. Fue una pesadilla”, completó.

Sanción para los culpables

Vecinos de distintos sectores de Estancia Grande eligieron las redes sociales para exigir este viernes que el caso “no quede en la nada” y que se dé con los responsables del infierno que puso en peligro a toda una región. “Tristísimo todo. Se agradece el laburo (de bomberos, brigadistas y pilotos) y los recursos, pero queremos a los responsables de tamaño desastre”, expuso Mariano Estrada.