El Obispo pedirá en misa por el fin de los incendios y por la Selección

El próximo domingo, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, encabezará una misa de profunda significación para la comunidad en el Santuario de Villa de la Quebrada. La celebración, programada para las 11:30 horas, estará marcada por dos realidades que atraviesan intensamente el sentir de los puntanos y el país: la emergencia ambiental por los fuegos y la expectativa por la final del mundial de fútbol.



Uno de los ejes principales de la oración será el pedido por el fin definitivo de los incendios que afectan a la región. El obispo elevará una plegaria especial por los bomberos, brigadistas y por todo el personal de emergencias que arriesga su vida combatiendo las llamas en el terreno.



Desde la organización expresaron el profundo deseo de que la comunidad se sume a este ruego a Dios, con la esperanza de que para ese día la ceremonia se convierta en una acción de gracias por el cese total de los focos ígneos.



Por otra parte, la fe también se unirá a la pasión popular en una jornada histórica para el deporte nacional. Ante la inminente final que disputará la Selección Argentina el domingo por la tarde, Monseñor Barba incluirá al equipo nacional en sus intenciones, pidiendo no solo por el desempeño deportivo, sino fundamentalmente para que tanto el partido como los posteriores festejos se desarrollen en un clima de paz, armonía y respeto social.

