“Estaba convencido y era un hombre de mucha pasión”

El obispo de San Luis, Gabriel Barba, recordó a Carlos Mugica como “un referente importante de la Iglesia y la historia argentina”, pero pidió “nunca sacarlo de su marco histórico”. Además, dijo que de él aprendió “la opción por los pobres y hacer un sacerdocio que esté cerca de ellos”. También destacó: “Me imagino que si Carlos Mugica viviera hoy, muchas cosas las haría distintas. No porque estén mal, sino porque quedarían descontextualizadas”.

Monseñor Barba realizó un detallado análisis de los tiempos que vivió el cura villero de la siguiente manera. “El marco contextual de Carlos Mugica fue la Argentina de los años 60 y 70, con una política internacional de la posguerra con el auge de los movimientos obreros en todo el mundo; con unas ansias de revolución política a favor de la paz, en contra de la guerra y por la justicia social”.

En su explicación, destacó el momento histórico que vivía la Iglesia. “Recién se había realizado el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia hace una actualización muy importante. Además, hubo en Brasil un movimiento de un grupo de obispos que se juntaron para hacer la famosa Declaración del Tercer Mundo. Y a partir de ahí, hubo un grupo de curas en Argentina que fundaron el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, que en ese momento fue muy fuerte, donde el compromiso político y el ansia de que hubiera una revolución hacia la justicia social fue muy importante”.

Así, detalló que “Carlos Mugica era parte de ese movimiento porque hizo una conversión muy fuerte cuando descubrió el mundo de los pobres. Él se cuestionaba porque decía: ‘Yo trabajo en las villas, pero después vuelvo a mi cómoda casa de Barrio Norte’. Y eso lo golpeaba mucho interiormente”.

Barba señaló que ese Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo incluía una cantidad de premisas que debían cumplir inspirada en los curas obreros de Francia. Y una de ellas era vivir de su propio trabajo; no lo podían hacer por brindar los sacramentos ni por ser capellanes o dar clases. Era común que muchos sacerdotes, en esos años, trabajaran como albañiles o fueran a las cosechas”.

Otra premisa que debían cumplir era la de militar políticamente: “En Argentina, fue muy fuerte la cercanía que hubo entre este grupo de sacerdotes y el Partido Justicialista porque, de hecho, el peronismo basa su doctrina en la Doctrina Social de la Iglesia”. Pero el obispo contó que en un determinado momento, “en ese grupo de sacerdotes hubo una crisis muy grande, porque si bien todos aspiraban a una revolución social, el quiebre fue si esa revolución debía ser armada o no”. Y destacó que “la mayoría optó por no adherir a la revolución armada, decisión que fue acompañada por Mugica. Eso generó que se quebrara el movimiento”.

Sobre la muerte, de la que se cumplieron 50 años, Barba dijo: “Hay una gran incógnita sobre quién lo mató. He hablado con mucha gente sobre esto y nadie a ciencia cierta puede afirmarlo. Hay quienes dicen que lo mató Montoneros y otros, la Triple A”.

El obispo aclaró: “Cuento todo esto porque sin ese contexto no se puede entender a Carlos Mugica. Porque él estaba convencido de lo que hacía y era un hombre de mucha pasión”. También opinó: “Ya no hay figuras así, y creo que en el contexto actual tampoco se darían, porque creo que los sacerdotes no debemos dejar de ser pastores de todos”. Y pidió quedarse con “la coherencia de Mugica, quien renunció a su estatus social para vivir realmente junto a los pobres".