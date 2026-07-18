Comerciantes le piden al gobernador que revea la prohibición de vender alcohol

En una muy respetuosa carta dirigida al gobernador de la provincia, un grupo de comerciantes del microcentro puntano le pidieron que “reconsidere” la medida que dispone la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 del sábado 18 de julio y durante todo el domingo.

Los comerciantes aseguran comprender la importancia de preservar el orden y la seguridad durante la concentración de personas que se presume masiva, pero señalan que la restricción, “genera un grave perjuicio económico para cientos de comercios”. “Trabajamos dentro del marco de la legalidad y realizamos importantes inversiones en mercadería, logística y personal para afrontar una jornada de alta demanda”, agregaron.

La decisión del Poder Ejecutivo –informada en conferencia de prensa por el jefe de Policía, Juan Carlos Serrano- impacta directamente sobre la fuente de trabajo de los comerciantes, dice el comunicado que señala que se verá afectada “la economía de numerosas familias que dependen de la actividad comercial”.

Los firmantes, un grupo que se llama “Comerciantes Unidos de San Luis”, no esquiva el contexto económico actual, en el que “cada jornada de ventas representa un ingreso indispensable para sostener nuestros negocios”.

“Los comerciantes cumplimos con todas las obligaciones legales y tributarias que exige la normativa vigente”, sostiene la carta que solicita que se “evalúen alternativas que permitan garantizar la seguridad pública sin afectar de manera desproporcionada el derecho al trabajo y al normal desarrollo de la actividad comercial”.