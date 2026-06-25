Por tercer día consecutivo, San Luis amaneció con temperaturas bajo cero

Por tercer día consecutivo, la provincia amaneció con temperaturas bajo cero en la mayoría de su territorio y heladas generalizadas que hicieron que la sensación de frío sea aún más intensa

Aunque no llegó a los 9 grados bajo cero que hubo en días anteriores, la madrugada del jueves 25 de junio registró en Bajada Nueva y Los Coros 5 grados bajo cero y las convirtió en las localidades más frías de la provincia.

Con un grado menos, El trapiche, El aeropuerto del Valle del Conlara, La Tranca, Concarán, Naschel, el Valle de Pancant, Las Chacras de Juana Koslay y Paso Grande también fueron localidades donde fue difícil despertar.

Para el jueves se espera una jornada de buen tiempo, aunque se mantendrá la mañana fría con heladas, mientras que por la tarde habrá un ligero aumento de las temperaturas máximas que podría llegar a los 13 grados. El cielo estará mayormente despejado a lo largo del día.





La temperatura seguirá su ascenso el viernes, hasta llegar a los 17 grados, con condiciones similares a las del día anterior pese a algunos intervalos nubosos desde la tarde y la llegada de viento que se iniciará en el norte con ráfagas muy fuertes.





Será un breve oasis ya que el sábado está previsto que la temperatura descienda nuevamente aunque no de manera abrupta. Las mínimas y máximas se acomodarán desde 1 grado a los 16. Finalmente, el domingo retomarán las temperaturas bajo cero y la máxima volverá a bajar hasta llegar a los 13. Se estima que ese día también regresen las heladas y haya alguna lluvia aislada.



